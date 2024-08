Rinnovabili: Todde (Sardegna), al Governo non interessa la tutela del paesaggio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ago - Inoltre, Todde intende "chiarire nuovamente un aspetto: mi state segnalando roboanti articoli in cui si scrive di imponenti impianti in procinto di essere costruiti o che qualcuno vorrebbe costruire. Non lo si puo' fare, e' vietato. La nostra legge e' chiara, diretta ed efficace, e restera' in vigore fino a quando non si pronuncera' la Corte Costituzionale. Nel frattempo noi stiamo gia' lavorando alla mappa delle aree idonee, attraverso un percorso partecipato tra Regione, Comuni e cittadini.

Dopo l'autonomia differenziata che depotenzia la nostra autonomia e impatta negativamente sulle nostre risorse, dopo l'approvazione del decreto materie prime critiche che vorrebbe sottrarci la competenza nella gestione di cave e miniere senza garantirci alcuna tutela ambientale e paesaggistica, dopo aver impugnato la nostra legge che mette le basi per garantire una transizione ecologica seria, democratica e realmente connessa ai bisogni dell'Isola e dopo essersi dimenticati della Sardegna - nel silenzio assordante dei parlamentari di maggioranza - non assegnandole nessuna risorsa contro la siccita', quale altro regalo ci arrivera' dal Governo? Magari un'altra legge che impatta sul nostro statuto? Oppure il deposito delle scorie nucleari? Concludendo, non soltanto non intervengono in alcun modo per aiutare la Sardegna a gestire i pericoli della speculazione e le preoccupazioni dei sardi, vorrebbero addirittura impedirci di difenderci".

