Rinnovabili: Tar accoglie ricorso su decreto aree idonee, parti da riformulare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dell'Anev (Associazione nazionale energia del vento) sul decreto Aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili accogliendo una serie di motivi. In particolare "sono stati riconosciuti come validi i motivi che l'Anev aveva anche pubblicamente segnalato come fortemente lesivi della libera attivita' imprenditoriale degli operatori da fonti rinnovabili e quindi annulla parte del decreto e ne dispone la riformulazione" spiega l'associazione. Che aggiunge: "Si annulla parte del decreto e se ne dispone la riformulazione da parte del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica" che dovra' "contenere elementi di omogeneita' per le varie Regioni". La sentenza annulla i commi 2 e 3 dell'articolo 7 del DM aree idonee che garantivano una ampia discrezionalita' alle Regioni, spiega.

'La sentenza e' una grande vittoria per la lotta alla crisi climatica, l'indipendenza energetica del Paese e l'abbassamento delle bollette che gravano sui bilanci di famiglie e aziende' commenta Legambiente esortando "il Mase a procedere velocemente a riscrivere il decreto ministeriale e le Regioni ad adeguarsi alla sentenza del Tar Lazio'.

