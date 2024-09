Rinnovabili: Recurrent Energy scommette sull'Italia, in pipeline oltre 4 Gigawatt di energia green

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 set - Recurrent Energy, societa' controllata di Canadian Solar e per il 20% da Blackrock (che e' entrato nel capitale a febbraio scorso) e sviluppatore e proprietario a livello globale di impianti solari e di stoccaggio di energia, punta sull'Italia dove ha in pipeline lo sviluppo di oltre 4 Gigawatt di energia. A dirlo, in una intervista a Radiocor, Elvira Foti, business development director della societa'. 'L'Italia', ha detto, 'all'interno della regione Emea e' uno dei mercati principali. Abbiamo attualmente in sviluppo una pipeline di oltre 4 Gigawatt di cui 2,5 gigawatt per il fotovoltaico e oltre 2 per il sistema di accumulo'. A livello geografico 'siamo dislocati su tutto il territorio nazionale. E' ovvio pero' che siamo piu' esposti al sud e in particolare in Sicilia, Sardegna, Puglia e Basilicata ma abbiamo anche diverse iniziative nel Nord Italia'. Per quanto riguarda la tecnologia di accumulo 'abbiamo una pipeline molto matura perche' abbiamo iniziato a investire in questa tecnologia prima che arrivasse la grande onda dello sviluppo. La tecnologia e' quella delle batterie al litio e direi che una buona meta' della nostra pipeline e' gia' molto avanzata e ci aspettiamo le prime autorizzazioni nei prossimi mesi per circa 500 megawatt'.

