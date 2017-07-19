Rinnovabili: prima valutazione del Cdm di progetti sviluppo in Sardegna

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Il Consiglio dei Ministri ha svolto una prima valutazione dei progetti relativi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nella Regione Sardegna. 'Nel corso della riunione - spiega il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto - la Regione ha assunto l'impegno di procedere a un approfondimento tecnico volto a individuare i progetti maggiormente compatibili con il contesto ambientale e territoriale'. Gli esiti di tale attivita' saranno oggetto di una successiva proposta che verra' sottoposta all'esame del Consiglio dei Ministri in una prossima riunione.

Liv.

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(RADIOCOR) 30-04-26 19:09:58 (0940)ENE,GOV 5 NNNN