Rinnovabili: Pichetto, pronti per un piano regolatore sulle aree idonee

In occasione del Forum Sostenibilita' del Sole 24 Ore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - 'Un anno fa avevo emanato un decreto che dava mandato alle Regioni di individuare le aree idonee per la produzione di energia rinnovabile, ma il provvedimento e' stato successivamente bloccato dal Tar. Ora siamo pronti a ripartire con una norma primaria che definira' in modo chiaro i criteri, dando vita a un vero e proprio piano regolatore nazionale'. Cosi' Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia, nel corso del Forum Sostenibilita' 2025, l'appuntamento promosso da Il Sole 24 Ore, in collaborazione con il Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini.

