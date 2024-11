Rinnovabili: Mase, 13mila richieste di Reddito energetico, esaurito fondo 100 mln

Pichetto: "Misura utile, verra' replicata" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 nov - Sono quasi 13mila le richieste di accesso al Reddito energetico nazionale, il finanziamento per impianti fotovoltaici a uso domestico, valutate dal Gestore dei Servizi Energetici che da oggi al 30 novembre rende disponibili gli esiti sul suo sito internet.

E' quanto comunica il Mase indicando che le richieste arrivate nel 2024 sono 12.876. Esaurite le risorse messe a disposizione per l'anno in corso attraverso il Fondo Nazionale Reddito Energetico per complessivi 100 milioni (80 dei quali destinati ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e 20 alle restanti Regioni o Province Autonome). La procedura prevede ora che i soggetti realizzatori interessati dovranno svolgere tutte le attivita' per garantire l'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico entro 12 mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta di accesso al beneficio da parte del GSE, fermi restando gli adempimenti previsti dal Regolamento del Fondo Reddito Energetico Nazionale.

La misura del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ricorda il comunicato, consente ai nuclei familiari a basso reddito di realizzare un impianto fotovoltaico a servizio dell'unita' immobiliare di residenza.

'I numeri confermano - spiega il ministro Gilberto Pichetto - l'utilita' del provvedimento, che contrasta la poverta' energetica diffondendo le rinnovabili nel Paese.

Un'esperienza che replicheremo'.

