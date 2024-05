Rinnovabili: Italia secondo produttore tecnologie, filiera da 37.655 imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - Riguardo la Produzione di macchinari, evidenzia il Rapporto, le aziende made in Italy piu' competitive hanno saputo rispondere alle richieste del mercato offrendo ai propri clienti soluzioni automatizzate per migliorare qualita' ed efficienza produttiva, riducendo contemporaneamente i costi.

La filiera potra' ulteriormente trovare slancio grazie alla futura industrializzazione delle soluzioni in via di sviluppo da parte dei diversi centri di ricerca autonomi o interni alle aziende. Dai progetti volti a migliorare le soluzioni di stoccaggio migliorandone le capacita' e la durata di accumulo dell'energia, riduzione degli ingombri o al miglioramento della sostenibilita' riducendo l'impiego di metalli pesanti.

Ma anche progetti di ricerca destinati a rendere piu' efficiente la produzione elettrica da fonte rinnovabile (come quelli volti allo sviluppo del fotovoltaico a concentrazione), ad automatizzare alcune attivita' manutentive degli impianti con il conseguente drastico abbassamento dei costi (vedi la pulizia dei pannelli fotovoltaici) e ad aumentare le capacita' di sfruttamento di risorse naturali ad oggi ancora sottoutilizzate come, ad esempio, le onde marine.

La componente manifatturiera della filiera, che si tratti di produzione di prodotti e componenti o di macchinari, si caratterizza per la sartorialita' delle soluzioni offerte dalle imprese italiane, in virtu' della capacita' made in Italy di promuovere soluzioni adatte alle diverse situazioni e alle esigenze della committenza.

Altro fattore determinante per la crescita della filiera delle rinnovabili nel nostro Paese che emerge dal report e' il processo di rinnovamento in corso delle infrastrutture energetiche. Lo scenario degli ultimi anni sta cambiando radicalmente: basti pensare che nel primo semestre del 2023 in Italia e' triplicato il numero di impianti rinnovabili connessi alla rete di distribuzione nazionale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (superando addirittura il numero di allacci complessivi del 2022). Il percorso verso l'indipendenza energetica e la sostenibilita' ambientale del Paese vede una crescita sensibile del numero di prosumer a bassa tensione, ossia aziende o privati cittadini che, oltre che consumatori, sono diventati produttori di energia (grazie a pannelli fotovoltaici, dispositivi micro-eolici, batterie delle auto green che possono ricevere ma anche rilasciare la carica, etc.). Questo nuovo scenario richiede un rinnovamento della rete elettrica in ottica di smart-grid, per integrare in modo intelligente e flessibile le azioni di tutti gli utenti e prosumer. Questo comporta un rinnovamento della rete da molteplici punti di vista: cruciale a questo scopo non e' solo l'aumento del numero delle cabine primarie, ma anche l'incremento della capacita' di accogliere nuovi bisogni attraverso la digitalizzazione delle reti, l'installazione dei contatori elettronici di seconda generazione (smart meter), lo sviluppo di software in grado di fornire previsioni accurate sui consumi energetici e sulla produzione da fonti rinnovabili e via dicendo.

Raccolta e riciclo dei moduli fotovoltaici L'Italia e' in prima linea anche sul tema Fine vita: basti pensare alla capacita' di anticipazione della direttiva europea sui rifiuti elettronici grazie all'azione di uno dei suoi maggiori consorzi attivi in questo ambito, che ha saputo strutturare la prima filiera italiana per la raccolta e il riciclo dei moduli fotovoltaici giunti a fine vita. Oppure all'impegno di numerosi soggetti imprenditoriali e centri di ricerca, per allungare la vita dei prodotti e componenti o per sperimentare soluzioni innovative che ne migliorino la circolarita'.

