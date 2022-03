Rinnovabili: Franceschini, no ritardi imputabili a Mibac, norme per accelerare

Raggiungere target ma non dimenticare tutela paesaggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - "E' un tema molto serio, come conciliare esigenze diverse: la tutela del paesaggio, prevista dall'articolo 9 della Costituzione, che e' doveroso rispettare, e raggiungere gli obiettivi di investimento nelle energie rinnovabili, in particolare impianti fotovoltaici e pale eoliche. C'e' poca discrezionalita' negli uffici ministeriali su questo rispetto a tempi dettati dalle procedure di valutazioni di impatto ambientale.In ogni caso negli impianti previsti dal Pnrr non ci sono ritardi imputabili al ministero". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, rispondendo al question time alla Camera, a una interrogazione sulle iniziative per non osteggiare lo sviluppo di impianti di energia rinnovabile, con particolare riferimento alle autorizzazioni volte alla tutela del paesaggio, per raggiungere i target. "Una serie di norme approvate negli ultimi mesi mirano ad accelerare le procedure" in merito a repowering e revamping in impianti eolici, di impianti localizzati in aree con termini, liberalizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici. "Sono norme che puntano velocizzare, io credo che sia indispensabile andare piu' in fretta e raggiungere gli obiettivi che il Paese si e' dato ma contemporaneamente non bisogna dimenticare che una delle forze del Paese e' la tutela del paesaggio e il suo valore economico".

Ale

