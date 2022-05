Rinnovabili: Draghi, non esiteremo su altri provvedimenti di semplificazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mag - 'Il Governo italiano ha preso numerosi provvedimenti di semplificazione autorizzativa nelle ultime settimane ma non avremo esitazioni a continuare su questa strada e a prenderne degli altri, se non vediamo un aumento di investimenti nelle rinnovabili, che significa non solo decisioni di investimento ma significa effettive installazioni di rinnovabili'. Lo ha affermato, in conferenza stampa a Washington, il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Nel corso dell'incontro di ieri alla Casa Bianca con il Presidente degli Stati Uniti, ha spiegato Draghi, 'sia Biden sia io stesso abbiamo tenuto a ricordare che ogni iniziativa, ogni provvedimento che si prende sul fronte del gas e in alcuni altri Paesi su quello del petrolio o addirittura del carbone, che aiuti a superare questo momento di transizione, di crisi non deve andare a detrimento degli investimenti sulle rinnovabili, non deve andare a detrimento degli obiettivi di transizione ecologica che ci siamo tutti prefissi e che devono rimanere fissi. Questo significa sostanzialmente, specialmente per noi e probabilmente anche per gli Stati Uniti, un aumento molto piu' forte degli investimenti nelle rinnovabili perche' la situazione di necessita' di liberarsi dalla dipendenza dal gas e' ancora piu' forte oggi di quanto non fosse qualche mese fa'.

