Rinnovabili: appello associazioni a Governo per evitare blocco attivita'

Troppa discrezionalita' lasciata alle Regioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ott - Elettricita' Futura e Federazione Anie, le due associazioni aderenti a Confindustria che insieme rappresentano l'intera filiera industriale nazionale dell'energia elettrica, rivolgono un appello urgente al Governo affinche' emani una norma che eviti il blocco della filiera nazionale delle tecnologie elettriche rinnovabili in Italia. Per le due associazioni, infatti, 'il nuovo quadro normativo - Dm Aree Idonee, Dl Agricoltura e l'emanando "Testo Unico per le rinnovabili" - rischia di tradursi in uno stop ai progetti gia' in corso di autorizzazione, in netto contrasto con il principio del legittimo affidamento, e di rendere il 96% del territorio italiano non idoneo alle rinnovabili'. Inoltre, aggiungono, 'l'Italia non puo' permettersi di correre questo rischio, data la totale discrezionalita' lasciata alle Regioni dal Dm Aree Idonee, come dimostra il caso della Sardegna il cui disegno di legge sulle aree idonee ha effetti retroattivi e definisce criteri che renderanno non idoneo il 99% del territorio sardo'.

