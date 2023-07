Rinnovabili: Anie, in I trimestre nuova potenza installata sfiora 1 GW (+116%)

Bene eolico e fotovoltaico, idroelettrico in stallo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 lug - Nel primo trimestre il totale cumulato di nuova potenza installata e' stato di 980 Mw, il 116% in piu' rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E' quanto emerge dall'Osservatorio Fer realizzato da Anie Rinnovabili sulla base dei dati Gaudi' di Terna, secondo cui sono in crescita fotovoltaico (882 Mw, +104%) ed eolico (94 Mw, +761%), mentre l'idroelettrico e' in stallo (5 Mw, -53%). Su base regionale, a passo rapido Umbria (+252%) e Friuli-Venezia Giulia (+227%), mentre sono in coda Basilicata e Lazio, uniche regioni che non registrano un andamento positivo. Piu' nel dettaglio, per quanto riguarda il fotovoltaico, il numero di installazioni di potenza inferiore ai 10 kW costituiscono il 91% del totale, quelle tra 10 kW e 1 MW l'8,97% e infine sopra 1 MW lo 0,03%.

Analizzando nel dettaglio le variazioni tendenziali (2023 contro 2022) in gennaio, febbraio e marzo si e' registrato un incremento di potenza installata (rispettivamente +173%, +205% e +35%). La media mensile del primo trimestre si attesta a 294 MW, in netta crescita rispetto ai 146 MW dello stesso periodo 2022 e in lieve crescita rispetto ai 245 MW del quarto trimestre 2022. L'Osservatorio fa anche un'analisi congiunturale, dalla quale emerge che dal confronto tra il primo trimestre 2023 con il quarto trimestre 2022 emerge che il fotovoltaico ha registrato un incremento del 35%, l'eolico un incremento dell'8%, mentre l'idroelettrico un calo del 77%. Complessivamente nel primo trimestre le Fer raggiungono un risultato positivo del +29%. Infine, dall'Osservatorio Normativo di Anie Rinnovabili, che monitora i piu' importanti provvedimenti attuativi dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee sulle fonti rinnovabili e sul mercato elettrico, su 39 provvedimenti attuativi solo 15 sono stati finalizzati. Molti provvedimenti dei restanti 25 hanno gia' accumulato un ritardo notevole.

Ars

