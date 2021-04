Rigenerazione urbana: Confindustria e Ance preoccupate per testo Senato -2

Serve revisione radicale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 apr - Ance, Confindustria e Assoimmobiliare segnalano che il testo "non prevede misure di agevolazione e di semplificazione urbanistiche ed edilizie adeguate, ponendo ulteriori vincoli sui centri storici, con il rischio di aumentarne il degrado, anziche' di favorirne la rigenerazione e il recupero. Una impostazione, inoltre, anche piu' restrittiva rispetto alle migliori leggi regionali (tra cui quelle di Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto) e che puo' dare adito a dubbi di tenuta costituzionale, basata su una disciplina eccessivamente dettagliata e su un processo attuativo estremamente lungo e farraginoso, che rischia di paralizzare le nuove iniziative e di rallentare quelle gia' avviate o in procinto di partire, sia quelle piu' complesse che quelle puntuali individuate dai Comuni. Per questi motivi, Confindustria, Ance e Confindustria Assoimmobiliare chiedono una revisione radicale del testo di legge unificato sulla rigenerazione urbana, definendo al piu' presto regole che rendano possibile un vero processo di trasformazione sostenibile delle citta' in linea con gli obiettivi prefissati dall'Europa e dal Governo in materia di resilienza, tutela del suolo e del territorio, e determinante per le prospettive di rilancio economico e sociale del Paese", conclude la nota.

