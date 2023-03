Rigassificiatore Rovigo: allarme sindacati su voci vendita da Exxon e Qatar Energy

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 15 mar - Sindacati in allarme sulle voci che si rincorrono in merito ad una cessione del 92,7% complessivo detenuto da Exxon e Qatar Energy in Adriatic Lng, il rigassificatore di Rovigo.

Secondo diverse indiscrezioni alcuni grandi fondi di investimento sarebbero alla finestra ma Snam ha diritto di prelazione sulla partecipazione. "In merito alle notizia relative alla cessione di Adriatic lng - dichiara in una nota il segretario della Uiltec Uil del Veneto Giampietro Gregnanin - esprimiamo grande attenzione e riteniamo sia importante che la cessione vada nella direzione di un acquirente che abbia la bandiera tricolore. E' assolutamente strategico visto la fragilita' del sistema dell' approvvigionamento del gas ed in funzione della transizione energetica che il 'sistema Italia' riprenda il controllo degli asset energetici e non solo. In chiave strettamente veneta deve essere questa l' occasione di ripartire il confronto sui benefici per il territorio che come denunciato dal sindacato sono stati sicuramente inferiori alle attese e alla mole di interessi che il rigasificatore ha prodotto e produrra'".

Col-ric

(RADIOCOR) 15-03-23 10:11:04 (0226)ENE 5 NNNN