Riforme: Orsini, alle imprese servono governi stabili e certezza del diritto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 01 giu - "Non voglio entrare nel dibattito politico. Dico solo quello che serve alle imprese: hanno bisogno di due cose, di governi stabili e certezza diritto. Tutte le misure che vanno in questa direzione vanno bene". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo alla 53esima edizione del Convegno Nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria, in corso a Rapallo, e rispondendo a chi chiedeva un parere su riforme istituzionali e premierato.

Orsini ha sottolineato che "senza questo non si fa nulla, non si puo' pensare di fare una politica industriale del Paese se non si ha un Governo stabile". Per il numero uno degli industriali, "oggi la cosa piu' importante e' che l'ideologia industriale in Europa e' finita e deve finire, questa e' la via. Si e' capito che senza industria e senza impresa non c'e' benessere per le persone".

