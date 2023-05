Riforme: Meloni, eliminare l'instabilita' e' la piu' potente riforma economica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 mag - "L'instabilita' non consente di avere una visione di lungo periodo, che e' fondamentale per una strategia, soprattutto nel mondo globalizzato, ed e' fondamentale per concentrare risorse sugli investimenti utili a quella strategia, cosa che una politica che ha poco tempo non puo' fare. Questa e' la ragione per la quale dobbiamo mettere le mani alle riforme istituzionali, lo dico anche rispetto a quanti dicono che questa non e' una priorita': credo che invece questa sia la piu' potente riforma economica che possiamo realizzare".

Cosi', a quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con la delegazione del M5S nel corso del confronto Governo-opposizioni sulle riforme, che si sta svolgendo alla Camera. "Piu' un governo ha un orizzonte breve - ha argomentato Meloni - piu' tendera' a spendere in spesa corrente e a non fare investimenti di lungo periodo. Tutti sappiamo che gli investimenti hanno un moltiplicatore e la spesa corrente un altro. Prima dell'avvento della pandemia che ha fatto saltare molti parametri, in vent'anni l'Italia e' cresciuta molto meno di Francia e Germania. Quindi o crediamo che tutti i politici italiani sono meno bravi di quelli francesi o tedeschi, e io non lo credo, o c'e' qualcosa che non funziona alla base del sistema".

