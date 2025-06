Riforma Statuto Trentino-Alto Adige: Calderoli incontra Provincia autonoma e Svp

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - Si e' svolto oggi un incontro tra il Ministro Roberto Calderoli e il Presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. Ha partecipato all'incontro anche il Segretario politico della SVP Dieter Steger. Durante l'incontro il Ministro Calderoli, nell'ambito di rapporti esclusivamente istituzionali, ha comunicato la disponibilita' del Governo a individuare un 'sottosegretario speciale alle autonomie' scelto tra le minoranze linguistiche, che permetta di velocizzare operativamente il percorso di approvazione della riforma dello Statuto. Il sottosegretario avrebbe un mandato specifico finalizzato al compito a lui attribuito e non costituirebbe presupposto di alcun altro impegno verso la maggioranza. Nell'ambito dell'incontro, con riferimento alle ricostruzioni degli organi di stampa, si e' chiarito che l'eventuale scelta non e' legata ad alcun allargamento di maggioranza. Il Governo non ha dato disponibilita' in questo senso e di conseguenza la discussione esiste solo nelle ricostruzioni dei media. La proposta declinata e' finalizzata a garantire al Trentino-Alto Adige la possibilita' di esprimere gradimento sulla scelta del Governo, utile a una virtuosa corresponsabilizzazione operativa. Tale modalita' potra' essere presa ad esempio e replicata in un prossimo futuro, quando si affronteranno le riforme degli Statuti delle altre realta' speciali. I presenti hanno condiviso un percorso utile a continuare e ulteriormente migliorare il clima di collaborazione che ha gia' portato risultati eccezionali, tra i quali adempimenti inevasi che datavano 2001.

