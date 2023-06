Rifiuti: Utilitalia, spinta a investimenti da Pnrr ma non sufficiente per fabbisogno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 giu Per raggiungere, infatti, gli obiettivi comunitari di circolarita' delle risorse non sono fondamentali solo le frazioni merceologiche che siamo soliti differenziare (tra cui quella organica e' la piu' importante con circa il 35% dei rifiuti urbani prodotti), ma anche i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)e quelli tessili, specialmente nelle citta' e nelle aree a maggior densita' abitativa. Negli ultimi anni si e' assistito a un incremento delle quantita' di frazione organica da trattare in tutte le aree del Paese, e al contempo a un crescente numero di progetti per la realizzazione di impianti dedicati grazie anche all'impulso del Pnrr. Cio' nonostante, a livello nazionale sono circa 1,3 milioni le tonnellate trattate in impianti di Regioni diverse da quelle di produzione. Con il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, la stima del fabbisogno impiantistico al 2035 per il trattamento dell'organico mette in rilievo l'autosufficienza del Nord Italia e della Sardegna, mentre Centro, Sud peninsulare e Sicilia presentano un importante deficit.

Crisi pandemica e geopolitica hanno enfatizzato la vulnerabilita' delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche, fondamentali per la transizione energetica ed ecologica. Da questo punto di vista il corretto riciclo dei Raee (circa 360mila tonnellate raccolte nel 2021) rappresenta un'opportunita' per ridurre la dipendenza da Paesi terzi. Per raggiungere questo obiettivo e' necessario implementare le infrastrutture e snellire le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti: oggi in Italia si raccolgono circa 6 kg/ab anno di Raee contro una media europea di 10 kg/ab anno.

L'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili comportera' un incremento di questa frazione, in parte proveniente dall'industria della moda, che dovra' essere adeguatamente gestita. Ad oggi il 72% dei Comuni italiani raccoglie separatamente i tessili per una quantita' complessiva di circa 154mila tonnellate nel 2021. Sono necessari investimenti in nuove tecnologie di selezione e riciclo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di circolarita'. L'introduzione di un modello di Epr in questa filiera potrebbe contribuire a generare benefici ambientali, sociali ed economici su scala europea, con un risparmio di 4,0-4,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, la creazione di oltre 15mila nuovi posti di lavoro e un giro d'affari compreso tra 1,5 e 2,2 miliardi di euro.

com-ale

(RADIOCOR) 05-06-23 15:10:46 (0441)UTY 5 NNNN