Rifiuti: Utilitalia, con gestione industriale servizi migliori e tariffe piu' basse

Brandolini: 'arrivare a 80% differenziata per target europeo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - 'Nei territori in cui la gestione dei rifiuti e' impostata su logiche industriali i risultati sono migliori e in linea con gli standard europei, dove invece insistono piccole gestioni frammentate le performance sono peggiori e l'allineamento agli obiettivi Ue e' ancora lontano'. Lo ha detto Filippo Brandolini, vicepresidente di Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) intervenendo alla presentazione del Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra. Nel 2020 secondo i dati della Federazione - raccolti presso 46 aziende associate che servono circa 15 milioni di abitanti - la produzione di rifiuti urbani e' diminuita di circa il 10%: si e' stimato un aumento dei rifiuti organici domestici e dei rifiuti di imballaggio in plastica, e una diminuzione dei rifiuti organici provenienti dai settori turistici e dei Raee.

L'emergenza Coronavirus, ha spiegato Brandolini, 'ha fornito indicazioni importanti sulla necessita' di migliorare la dotazione impiantistica del Paese. Il sistema ha tenuto anche grazie a provvedimenti straordinari di deroga, ma deve diventare sempre piu' resiliente e flessibile per affrontare le situazioni emergenziali'. Di cio' 'bisognera' tenere conto nel Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, che dovra' affrontare il tema delle esigenze impiantistiche e organizzative per raggiungere i target europei'.

A proposito degli obiettivi Ue, per Utilitalia 'occorrera' arrivare almeno all'80% di raccolta differenziata per centrare il target europeo del 65% di effettivo riciclo entro il 2035. La strada da percorrere e' ancora lunga anche perche' ci sono realta' territoriali molto diverse dal punto di vista urbanistico nel Paese e, soprattutto nelle grandi citta', e' difficile raggiungere percentuali cosi' alte di raccolta differenziata'.

