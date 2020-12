Rifiuti: Utilitalia, con gestione industriale servizi migliori e tariffe piu' basse -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - Per Brandolini 'serve un'attenzione particolare al tema dell'impiantistica per i rifiuti organici, perche' da qui passa un pezzo importante dell'economia circolare. Secondo le nostre stime, per centrare gli obiettivi Ue al 2035 occorre una dotazione impiantistica aggiuntiva pari ad oltre 3 milioni di tonnellate. Auspichiamo che vengano assunte scelte tecnologiche all'avanguardia, ovvero che si realizzino impianti in grado di contribuire anche alla transizione energetica del Paese, producendo dai rifiuti organici energia - in particolare biometano - oltre al compost'.

In quest'ottica, ha concluso il vicepresidente di Utilitalia, 'contiamo che il Recovery Fund possa fornire un contribuito importante per favorire la realizzazione di impianti industriali in grado di consentire economie di scala, riducendo i costi a carico dei cittadini. Non a caso nel Nord, dove grazie ad un'organizzazione industriale e ad un'adeguata dotazione impiantistica si registrano elevati tassi di raccolta differenziata e di riciclo e un bassissimo smaltimento in discarica, la qualita' del servizio offerto ai cittadini e' migliore, a fronte di tariffe significativamente piu' basse rispetto alle regioni centromeridionali in cui ancora troppo rilevante e' il ricorso allo smaltimento in discarica".

