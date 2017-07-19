Rifiuti: Roma, Giunta approva Pef 2026-2029 e Tari 2026, aumenti limitati a 5%
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - Via libera della Giunta Capitolina al Piano economico-finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il quadriennio 2026-2029 e alle tariffe Tari 2026. Il Piano, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti di Arera, prevede un costo complessivo di 921,3 milioni di euro nel 2026 e di 930,2 milioni nel 2027, in aumento rispettivamente del 7% e dell'8% rispetto agli 862 milioni del 2025.
L'adeguamento recepisce gli incrementi dei costi operativi legati a inflazione, rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e maggiori oneri per lo smaltimento dei rifiuti negli impianti della Regione Lazio, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorita'.
L'effetto sulle tariffe sara' un incremento medio del 5,19% per le utenze domestiche e del 5,20% per quelle non domestiche. Secondo il Campidoglio, l'aumento finanziera' un rafforzamento dei servizi, con investimenti destinati al miglioramento del decoro urbano, all'estensione della raccolta differenziata e alla digitalizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti.
L'Amministrazione sottolinea inoltre che l'incremento tariffario e' stato contenuto grazie al recupero di oltre 60 milioni di euro di evasione Tari nel 2025, risorse utilizzate per ridurre il gettito da richiedere ai contribuenti, limitando cosi' l'impatto degli adeguamenti previsti dal metodo tariffario.
com-red.
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