Rifiuti: Roma Capitale, Tar Lazio annulla ordinanza regionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mag - Il Tar del Lazio ha annullato l'ordinanza della Regione Lazio dello scorso 1? aprile con cui si ordinava a Roma Capitale di adottare e trasmettere, entro 30 giorni, un piano impiantistico ai fini dell'autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento dei rifiuti, recante anche l'impegno a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti. I giudici amministrativi hanno osservato che la complessa attivita' di gestione del corretto ciclo dei rifiuti richiede una attivita' sinergica ad opera di tutti gli Enti preposti alla cura di un settore cosi' delicato, attivita' che e' prefigurata e disciplinata per i diversi livelli di governo del territorio da disposizioni di legge nazionale e di legge regionale. Come pure hanno rilevato l'assenza - allo stato - della redazione, pur doverosa, di un piano impiantistico volto a garantire l'autosufficienza nella gestione rifiuti del sub-ATO di Roma Capitale. E, tuttavia, lo strumento adoperato dalla Regione, quello cioe' dell'ordinanza contingibile e urgente e' apparso, al giudice della legittimita', non correttamente esercitato nel caso di specie. La definizione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti non integra, infatti, una speciale e temporanea "forma di gestione dei rifiuti", necessaria ad affrontare e risolvere una situazione eccezionale e non prevedibile.

