Rifiuti: Regioni, messa in ordine delle funzioni soprattutto su autorizzazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 dic - 'Serve una messa in ordine delle funzioni in materia soprattutto autorizzatoria - sia di autorizzazione sul degrado ambientale, sia autorizzazioni ex articolo 208 del decreto legislativo 152. Noi abbiamo una situazione abbastanza frammentaria al livello della legislazione regionale perche', come ci e' dato comprendere, ci sono molte realta' che hanno attribuito alle province determinate competenze e addirittura in qualche caso alle agenzie regionali di protezione ambientale con qualche dubbio di possibile inopportunita' nel rispettivo esercizio delle funzioni'. Lo ha detto Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni, in audizione al Senato nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 1 sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 116/2020 su rifiuti e imballaggi.

