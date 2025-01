Rifiuti: Procura Corte conti Calabria contesta danno erariale da 35 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 gen - "L'opera - osserva la procura regionale della Corte dei Conti nella nota della Guardia di Finanza - che avrebbe dovuto risolvere gli annosi problemi nella gestione e smaltimento dei rifiuti nella parte settentrionale della Calabria, non e' mai stata avviata e a seguito di un contenzioso insorto tra la gestione commissariale e la societa' aggiudicataria dell'appalto, ha determinato un danno erariale alla Regione Calabria per l'importo plurimilionario contestato". Gli accertamenti del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro si sono concentrati sulla "complessa ed articolata vicenda, individuando i connessi profili di responsabilita' amministrativa, allo stato ritenuti imputabili - secondo l'accusa - alla condotta gravemente negligente dell'avvocato incaricato della difesa erariale che ha curato la rappresentanza nel contenzioso e del dirigente regionale preposto alla adozione delle iniziative per conto della Regione Calabria, nell'ambito di un desolante quadro di inefficienza e disorganizzazione della macchina amministrativa regionale". "I due soggetti citati in giudizio dovranno rispondere, ciascuno per una quota parte del 50%, del danno derivante dalla perdita per la Regione Calabria della possibilita' di vedere riformata la pronuncia arbitrale, che la Procura contabile ha ritenuto essere elevatissima, quantificandola nel 90% del nocumento complessivo cagionato alle casse pubbliche pari a circa 40.000.000 milioni di euro" conclude la nota.

