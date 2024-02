Rifiuti: ok Parlamento Ue stretta su export e trasferimenti nell'Unione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 27 feb - Il Parlamento Ue ha approvato le nuove misure di controllo per le spedizioni di rifiuti con 587 voti favorevoli, 8 contrari e 33 astensioni. Le regole per l'esportazione verso paesi terzi saranno piu' severe. Quelle verso paesi non appartenenti all'Ocse saranno vietate entro due anni e mezzo dall'entrata in vigore del regolamento, mentre quelle verso i paesi dell'Ocse saranno soggette a condizioni piu' rigorose.

La spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento in un altro paese della Ue potra' essere autorizzata solo in via eccezionale.

Aps

(RADIOCOR) 27-02-24 14:13:45 (0406)EURO 5 NNNN