Rifiuti: Consulta, Regione non puo' delegare a Comuni funzioni codice ambiente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 ott -Nell'attuale assetto costituzionale delle competenze sulla gestione dei rifiuti - che rientra nella materia della tutela dell'ambiente - le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative loro attribuite dallo Stato in base a una scelta allocativa compiuta con il Codice dell'ambiente.

Pertanto, la Regione Lazio non poteva delegare ai Comuni - come ha fatto con la legge 27/1998 - ne' l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione di automobili e rimorchi e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione a realizzare gli impianti ne' l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e relativa autorizzazione alla realizzazione ne', infine, l'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di smaltimento e recupero di questi rifiuti. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 189, depositata oggi (redattrice Maria Rosaria San Giorgio), dichiarando incostituzionale l'articolo 6, secondo comma, lettere b) e c) - quest'ultima limitatamente al riferimento alla lettera b) - della legge regionale del Lazio sulla gestione dei rifiuti, per contrasto con l'articolo con 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

