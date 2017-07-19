Rifiuti: Cnel, la raccolta differenziata in Italia raggiunge il 66,3% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 gen - Per il servizio rifiuti la spesa media e' di 395 euro per tonnellata, in lieve crescita rispetto ai 386 euro dell'anno precedente (+2%), un incremento nettamente inferiore al tasso di inflazione. I valori minimi si confermano in Lombardia (307 euro, +6% rispetto al 2021) ed Emilia-Romagna (305 euro, +3%), mentre il massimo rimane in Liguria (520 euro, +2%) e Basilicata (512 euro, +7%). Il Sud continua a spendere piu' del Nord. Anche il Centro resta su valori elevati: Umbria, Toscana e Lazio si collocano su livelli simili al Sud, mentre le Marche (342 euro) restano piu' vicine al Nord. Il Molise, con 368 euro, mantiene valori intermedi che se anche cresciuti del 7% restano ancora piu' bassi rispetto alla media del Sud. La produzione di rifiuti continua ad essere in calo (-2%), con picchi in Lombardia (-4%) e nelle citta' fra 60.000 e 99.999 abitanti del Nord-Ovest (-7%). Emilia-Romagna e Toscana si confermano le piu' grandi produttrici di rifiuti, con 632 e 588 kg per abitante, mentre in Basilicata e Molise se ne producono solo, rispettivamente, 355 e 374 kg per abitante.

