Rifiuti: Cdp, fabbisogno impianti al 2035 per centrare target Ue a 5,2 mln ton.

Opportunita' da Pnrr; quattro fronti su cui agire (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 feb - Una gestione efficiente dei rifiuti e' fondamentale per il pieno sviluppo dell'economia circolare, anche al fine di accelerare la transizione verso un sistema economico a basso impatto di carbonio. In Italia, pero', persistono significative differenze nella capacita' di trattamento dei rifiuti urbani, in parte riconducibili alla disparita' territoriale nella dotazione di impianti. Complessivamente, si stima che il fabbisogno di impianti al 2035 per il trattamento di rifiuti urbani necessario per centrare i target europei ammonti a 5,2 milioni di tonnellate di cui: 2,4 milioni per il trattamento dell'organico, concentrati in particolar modo in Campania, Lazio e Sicilia e 2,8 milioni per il recupero energetico delle frazioni non riciclabili, soprattutto in Sicilia, Veneto e Lazio. Sono alcuni dei temi del brief degli analisti di Cdp 'Rifiuti e divari territoriali: quali prospettive per l'Italia?'. Gli oltre 2 miliardi assegnati dal Pnrr per l'economia circolare rappresentano una prima risposta alle criticita' e un'importante opportunita' per colmare i divari territoriali. Per gli analisti di Cdp sono quattro i principali fronti per sviluppare una gestione dei rifiuti moderna ed efficiente: sfruttare a pieno il Pnrr, puntare sulla termovalorizzazione come tecnologia di transizione, fare leva sui processi di digitalizzazione e mettere in atto un cambiamento culturale trasversale.

