Rifiuti: Assoambiente, Ispra fotografa piu' luci che ombre su gestione in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 gen - 'E' un quadro con piu' luci che ombre quello che emerge dagli ultimi dati diffusi dall'Ispra: bene la riduzione dei rifiuti, il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, l'aumento di produzione energetica sia dagli inceneritori che dei digestori anaerobici, la stabilizzazione dei costi. Resta preoccupante l'aumento dell'export di rifiuti, il mancato aumento del tasso di incenerimento, il mancato raggiungimento dell'obiettivo relativo al tasso di riciclo effettivo, l'ancora elevato valore della circolazione infraregionale, l'alto tasso di conferimento in discarica'.

E' il commento di Chicco Testa, presidente Assoambiente, l'Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare e smaltimento di rifiuti, nonche' bonifiche, all'analisi condotta dall'Associazione sui nuovi dati forniti da Ispra sulla gestione dei rifiuti urbani nel nostro Paese.

Partendo dalle good news, nel 2022 la produzione di rifiuti urbani in Italia e' diminuita: 29,1 milioni di tonnellate contro le 29,6 del 2021. Una contrazione dell'1,8% registrata in un anno di espansione economica con il Pil a +3,7% e i consumi finali delle famiglie a +6,1%. Il fenomeno riguarda praticamente tutte le Regioni e in particolar modo la Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La raccolta differenziata e' aumentata in percentuale (dal 64% al 65,2%), ma si e' ridotta in quantita' assoluta (da 18,953 milioni di tonnellate a 18,930) con una contrazione soprattutto della frazione organica. L'Italia ha superato finalmente, con 10 anni di ritardo, l'obiettivo di raccolta differenziata del 65% prevista dalla legge al 2012. Interessante anche la graduale, ma costante convergenza del tasso di raccolta differenziata fra le diverse regioni: mentre le regioni del Nord 'leader' si stanno ormai stabilizzando intorno al 75%, le regioni piu' arretrate hanno ormai tutte superato il tasso del 50 per cento.

com-Ale

(RADIOCOR) 14-01-24 12:51:15 (0266)UTY 5 NNNN