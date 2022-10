Rifiuti: Anci-Conai, differenziata 2020 al 63%, tutti i dati su portale 'Open' -2

Ruini, 'Riciclo imballaggi sopra 73%, modello per Europa' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,4 ott- 'Nel 2020 - ha chiarito Antonello Antonicelli, coordinatore struttura tecnica Anci-Conai - sono state migliorate le performance di raccolta differenziata di quasi tutte le Regioni italiane, specie quelle del Sud". Significativi avanzamenti sono stati registrati, ha aggiunto, 'anche per i quantitativi gestiti all'interno dell'Accordo quadro Anci-Conai con quasi 7 milioni di tonnellate di imballaggi di carta, plastica, vetro, metalli e legno, cosi' come i corrispettivi erogati ai Comuni attestatisi intorno ai 630 milioni di euro'.

Il Rapporto riporta, tra l'altro, una produzione totale di rifiuti urbani, a fine 2020, pari a oltre 28,8 milioni di tonnellate (piu' di 18,1 milioni dei quali differenziata), con un dato procapite pari a 486,5 kg (305,8 quella differenziata). A guidare la classifica della raccolta differenziata e' il Veneto con il 75,9%, mentre all'ultimo posto figura la Sicilia con il 42,3%, che, tuttavia, ha fatto registrare nel quinquennio 2016-2020 un balzo del 26,8%.

"Il 2020 - ha fatto rilevare il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, delegato Anci per energia e rifiuti - vede la percentuale di raccolta differenziata italiana migliorare ancora, nonostante le difficolta' della gestione pandemica.

In questi anni la collaborazione tra i Comuni italiani e Conai e' cresciuta a livello quantitativo, con nuove convenzioni, e qualitativo grazie al sostegno alla progettazione garantito ai Comuni propri in vista degli interventi Pnrr che rappresentano una occasione irripetibile che siamo chiamati a cogliere'.

E sul versante degli imballaggi l'Italia si pone come modello a livello internazionale. "Il tasso di riciclo degli imballaggi - ha sottolineato il presidente Conai, Luca Ruini - e' rimasto sopra il 73% nonostante le difficolta' degli ultimi due anni, dalla pandemia alla crisi energetica, e ogni anno il lavoro del sistema consortile permette di risparmiare energia elettrica pari al consumo annuo di circa 200 milioni di persone. Rifiuti che, oggi piu' che in passato, e' importante vedere come risorse prodotte dalle nostre citta', vere e proprie miniere metropolitane. Risorse capaci di trasformarsi in nuova materia o, quando non possono essere riciclate, di diventare combustibile alternativo per produrre energia. In particolare, ha evidenziato citando uno studio Bocconi, l'Italia risulta "prima in Europa, tra i grandi Paesi, davanti alla Germania, grazie a un sistema che offre i risultati migliori al prezzo migliore".

