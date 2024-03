Rifiuti: +28% a 154 mln ton. gli speciali non pericolosi in Italia tra 2014 e 2021

Secondo l'analisi del gruppo europeo Interzero Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Tra il 2014 e il 2021 i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle aziende in Italia sono aumentati del 28% superando 154 milioni di tonnellate, incremento trainato dalla Basilicata dove sono quasi raddoppiati (+95,1%), dal Molise (+87%) e dalla Sicilia (+83%). L'analisi di Interzero Italia, il gruppo europeo di servizi di economia circolare, evidenzia, inoltre, che le uniche regioni dove si e' registrato un calo sono la Toscana (-0,5%) e la Valle d'Aosta (-25,9%). In Liguria ed Emilia-Romagna l'incremento e' stato piu' contenuto che altrove (13-14%). Il Trentino-Alto Adige guida la classifica delle regioni con la maggior quantita' di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in media per ogni impresa attiva (oltre 50 tonnellate per azienda) seguita dal Friuli-Venezia Giulia (48 tonnellate/impresa) e dalla Basilicata (43). Al contrario in Molise (19,5 tonnellate per impresa), Sardegna (19,3%), Campania (17,1) e Calabria (11,7) le aziende producono meno rifiuti che nel resto del Paese. La media italiana si attesta a 30,2 tonnellate di rifiuti per azienda.

