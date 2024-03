Rifiuti: +28% a 154 mln ton. gli speciali non pericolosi in Italia tra 2014 e 2021 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Solo 1,73 milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi prodotti annualmente dalle imprese italiane si trasformano in combustibili o altri mezzi per produrre energia, appena l'1% delle oltre 154 milioni di tonnellate in totale. I rifiuti vengono trasformati in energia soprattutto in Lombardia (518mila tonnellate), Emilia-Romagna (261mila) e Veneto (229 mila). In Italia la grande maggioranza di rifiuti speciali non pericolosi deriva dal settore delle costruzioni e demolizioni: 50,8% nel 2021 pari a 78,3 milioni di tonnellate prodotte per oltre il 58% nel Nord Italia e soprattutto in Lombardia. Al secondo posto troviamo le attivita di trattamento di rifiuti e di risanamento (23,6% e 39,6 milioni di tonnellate) che comprende il conferimento in discarica. Al terzo posto c'e' l'industria metallurgica con oltre 7,3 milioni di tonnellate prodotte per il 65% nel Nord Italia.

Seguono poi le attivita' manifatturiere con 7,1 milioni di rifiuti speciali non pericolosi.

