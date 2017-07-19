Rifiuti: 172mln di tonnellate speciali nel 2024 (+4,6%), edilizia riciclo record -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - La geografia dei rifiuti speciali racconta molto anche del tessuto industriale del Paese, secondo la mappa di Ispra. Il Nord traina con il 56% di produzione; la sola Lombardia ne produce 36,4 milioni, il 21,2% del dato italiano, seguita da Veneto (18 milioni), Emilia- Romagna (15 milioni) e Piemonte (13,9 milioni). Il centro Italia si ferma a 31,3 milioni di tonnellate (18,2% del totale) e i valori maggiori si registrano in Toscana (11,5 milioni) e Lazio (11,2 milioni).

Nel Sud Italia se ne producono 44,3 milioni di tonnellate (25,8% del totale); la Campania e' la regione con la produzione piu' alta dell'area con 11,7 milioni di tonnellate, seguita da Sicilia (10,1 milioni) e Puglia (9,3 milioni).

Altrettanto raccontano i singoli flussi di rifiuti.

Sull'amianto pesa la mancanza di un'attivita' sistematica di decontaminazione, ne vengono prodotti 272 mila tonnellate, in forte crescita rispetto al 2023 (+13,4%). Per costruzioni e demolizioni, invece, e' stato raggiunto un tasso di riciclo dell'82,4%, superando ampiamente il target europeo del 70%.

Per i veicoli fuori uso il tasso di riciclaggio sale all'86,7%, anche in questo caso superando l'obiettivo dell'85%, ma si e' ancora lontani dal target del 95% di recupero totale a causa dell'assenza di impianti per il recupero energetico. Di pneumatici (PFU) sono state gestite 495 mila tonnellate, l'85% avviato a recupero. I rifiuti sanitari pesano per 259 mila tonnellate, per la maggior parte pericolosi (226 mila tonnellate, +4% sul 2023).

Sotto i riflettori ci sono i rifiuti tessili e conciari: gestite oltre 551 mila tonnellate (+5,9% rispetto al 2023), a trainare il flusso sono principalmente gli scarti del settore conciario (72,2%), mentre il comparto tessile rappresenta il restante 27,8%.

ami

(RADIOCOR) 26-07-26 14:07:49 (0294) 5 NNNN