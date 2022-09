Riello: Carraro (Confindustria Veneto), scomparsa notizia dolorosa che lascia sgomenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 13 set - "Ci sono notizie che non vorresti mai sentire e la scomparsa di Andrea Riello e' una di quelle". Cosi' il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro.

"Ci legava - continua il presidente di Confindustria Veneto - un sentimento di stima e di amicizia e il fatto che sia venuto a mancare, cosi' all'improvviso, mi lascia totalmente sgomento e pieno di dolore. Voglio esprimere la mia piu' forte e sincera vicinanza alla famiglia, al papa' Pilade, alla mamma Ileana e a tutti i suoi cari, sia a livello personale sia come presidente di Confindustria Veneto e della Fondazione Campiello, realta' che ha guidato prima di me sempre con grande impegno e passione. La stessa passione che metteva nel suo lavoro quotidiano e che ha permesso alla sua azienda di raggiungere risultati straordinari. E' per me un esempio indimenticabile di uomo e imprenditore. Sentiremo forte e a lungo la sua mancanza, per come ha contribuito con il cuore, l'intelligenza, l'umanita', la visione alla crescita economica e culturale del nostro paese e di tutto il sistema imprenditoriale veneto".

