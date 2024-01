Ricostruzione: protocollo tra Commissario Sisma 2016 ed E-Distribuzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - L'obiettivo del protocollo e' migliorare ulteriormente il coordinamento delle attivita' per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Firmato dall'Amministratore delegato di E-Distribuzione, Vincenzo Ranieri, e il Commissario Straordinario al sisma 2016, Guido Castelli, il rinnovo del Protocollo d'intesa per accelerare ulteriormente i lavori di ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture nei comuni colpiti dalla sequenza sismica del 2016-2017 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per il Commissario Sisma Guido Castelli: "Si tratta di un Protocollo di estrema importanza per i cittadini e le amministrazioni comunali dell'Appennino centrale, che fotografa i bisogni reali. E' un nuovo modello di relazione virtuosa e ingrazio E-Distribuzione, e l'Ad Ranieri, per la costante collaborazione e l'impegno in favore delle nostre comunita', che si traduce anche in interventi per risolvere le singole criticita'. Le attivita' connesse alla gestione e manutenzione della rete elettrica sono estremamente delicate e complesse in un territorio vasto come quello del cratere, il piu' grande cantiere d'Europa, dove i lavori in corso sono molto numerosi e costantemente in crescita". 'La firma di questo protocollo testimonia ulteriormente il sostegno e la vicinanza di E-distribuzione alle popolazioni colpite dal sisma del 2016', dichiara Vincenzo Ranieri, AD di E-Distribuzione, 'Il nostro impegno a contribuire alla ricostruzione dei territori si rafforza e si rinnova in piena sinergia col governo e con le comunita' locali, nel segno del dialogo e della collaborazione, per rendere ancora piu' efficiente il coordinamento e la gestione dei lavori di ripristino delle infrastrutture e supportare concretamente i cittadini e le amministrazioni comunali dell'Appennino centrale anche attraverso un ascolto attivo delle loro necessita''.

