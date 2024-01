Ricostruzione: protocollo tra Commissario Sisma 2016 ed E-Distribuzione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - Il Protocollo d'intesa, valido fino al 31 dicembre 2024, si rinnova di un anno e le parti si impegnano a incontrarsi con cadenza bimestrale al fine di monitorare l'avanzamento delle attivita' e con l'obiettivo di individuare ulteriori margini di miglioramento. Nell'ambito delle attivita' connesse alla distribuzione di energia elettrica, la finalita' del protocollo e' quella di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra le istituzioni e il gestore della rete di distribuzione, a supporto delle comunita' locali, per accelerare le iniziative e i progetti di ricostruzione post-sisma. In Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016. In particolare, E-Distruzione, con la cooperazione delle amministrazioni locali e nazionali per la finalizzazione degli iter autorizzativi, si impegna ad efficientare i tempi complessivi delle attivita' di distacco e spostamento impianti, nonche' degli allacciamenti delle forniture di cantiere e di nuove connessioni alla rete elettrica, in caso di precedente cessazione legata all'inagibilita' dell'immobile. Verranno inoltre integrati i canali di contatto, implementando un nuovo canale di comunicazione tra E-Distribuzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione regionali, con il compito di risolvere le maggiori criticita' che accompagnano il processo di ricostruzione. Il Commissario Straordinario al sisma 2016 provvedera' all'istituzione di un tavolo permanente (per ciascuna Regione) con i principali soggetti pubblici e tutte quelle aziende che garantiscono servizi pubblici, per poter acquisire da parte degli enti competenti indicazioni e prescrizioni utili a velocizzare i tempi di ottenimento delle autorizzazioni connesse alle attivita' di E-Distribuzione. Il Commissario, infine, potra' istituire appositi tavoli di coordinamento per i Comuni piu' colpiti dal sisma, che prevedano la partecipazione di ulteriori soggetti pubblici o erogatori di servizi pubblici interessati, con l'obiettivo di programmare e coordinare tutti i lavori riguardanti la demolizione e la ricostruzione dei sottoservizi.

