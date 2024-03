Ricola: incassa certificazione B-Corp per i suoi requisiti sociali e ambientali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 mar - Ricola - produttore di caramelle alle erbe - incassa la certificazione di B Corporation. In quanto B Corporation, l'organizzazione no-profit B Lab ha verificato che Ricola soddisfa i suoi elevati standard in termini di impatto sociale e ambientale, impegno legale verso pratiche aziendali responsabili e verso la trasparenza pubblica. Il percorso di Ricola per diventare una B Corporation si basa su principio posto fin dalla nascita dell'azienda, cioe' il rispetto per gli ecosistemi alpini svizzeri dove vengono coltivate le erbe per i suoi prodotti. Ricola considera da tempo la sostenibilita' come un presupposto fondamentale del suo operato.

Le pratiche dell'azienda, dalla coltivazione delle erbe secondo gli standard biologici, all'impegno continuo per la produzione di prodotti rispettosi dell'ambiente, sono progettate per preservare e alimentare questi ecosistemi e la loro biodiversita', garantendo un impatto positivo sull'ambiente e sulla societa'.

