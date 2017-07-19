Riciclaggio: Uif, Campania, Lombardia e Lazio guidano classifica delle 'Sos'

In rapporto alla popolazione residente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - Campania, Lombardia e Lazio. Nella classifica delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio che arrivano alla Uif queste sono le tre regioni che occupano i primi tre posti della non invidiabile classifica che rapporto il numero di segnalazioni alla popolazione residente. In numeri assoluti, invece, e' la Lombardia con 31.552 segnalazioni sospette (il 19,5% del totale) a guidare la classifica con un incremento sul 2024 pari al 13,4 per cento. Forte balzo in avanti delle segnalazioni provenienti dalla Campania: 20.942 segnalazioni con un incremento del 31% sull'anno precedente (il 12,9% del totale nazionale. Il Lazio lo scorso anno con 15.814 Sos ha registrato un incremento sul 2024 dell'8,2% (quasi il 10% delle Sos italiane arrivano dalla regione) a seguire, distanziate, Veneto, Emilia-Romagna e Sicilia. I dati emergono dal Rapporto annuale Uif. L'importo complessivo delle Sos eseguite e' stato di 95,2 miliardi (quasi 94 nel 2024) se si aggiungono le Sos non eseguite si supera il 'tetto' dei 100 miliardi di importo.

Ggz

(RADIOCOR) 16-06-26 16:23:04 (0539) 5 NNNN