Riciclaggio: Chainalysis, 22,2mld $ reinvestiti nel 2023 con le cripovalute -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Un transito di denaro che si focalizza su pochi attori. Di tutti i fondi illeciti inviati ai servizi off-ramping nel 2023, il 71,7% e' andato a soli cinque servizi. In tutto 109 indirizzi di deposito di scambio hanno ricevuto ciascuno oltre 10 milioni di dollari in criptovalute illecite e, collettivamente, hanno ricevuto 3,4 miliardi di dollari in criptovalute illecite. Sebbene cio' rappresenti ancora una concentrazione significativa, nel 2022, solo 40 indirizzi hanno ricevuto oltre 10 milioni di dollari in criptovalute illecite, per un totale collettivo di poco meno di 2,0 miliardi di dollari.

Nel 2023, 1.425 indirizzi di deposito hanno ricevuto oltre 1 milione di dollari in criptovalute illecite, per un totale di 6,7 miliardi di dollari, che rappresentano il 46% di tutto il valore illecito ricevuto dagli scambi durante l'anno.Nel 2022, solo 542 indirizzi di deposito avevano ricevuto oltre 1 milione di dollari in criptovalute illecite, per un totale di 6,3 miliardi di dollari, oltre la meta' dagli scambi dell'anno.

ami

(RADIOCOR) 18-02-24 16:25:34 (0443) 5 NNNN