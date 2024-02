Richmond Italia: compie 30 anni con +20% fatturato a 8 mln in 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Richmond Italia, azienda specializzata nell'organizzazione di eventi e forum B2B con uffici a Milano, Londra, Basilea e New York, nel 2024 festeggia i suoi primi 30 anni di attivita'. Fin dall'inizio l'obiettivo e' stato mettere al centro del business la componente umana e relazionale, 'human to human' come recita il motto dell'azienda. Quanto ai numeri, il fatturato di Richmond Italia nel 2023 ha raggiunto gli 8 milioni di euro, +20% rispetto all'anno precedente. Il 2024 di Richmond Italia vede in calendario 25 eventi tra cui spicca la grande novita' del Richmond AI business forum che si terra' dal 3 al 5 luglio a Gubbio in provincia di Perugia.

Nel 2023 sono stati organizzati 22 eventi che hanno interessato 17 mercati di riferimento con la presenza di 2.973 manager, +19% rispetto ai 2.493 del 2022. In 30 anni sono stati oltre 700 i forum organizzati nel Bel Paese dalla prima esperienza nel 1995.

