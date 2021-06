Ricerca: Premio Aspen 2021 a studio sulle dighe sul fiume Mekong

Nuovo modello matematico per valutare impatto su ampia scala (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 giu - Il Premio Aspen 2021 per la collaborazione e la ricerca scientifica tra Italia e Stati Uniti e' stato assegnato oggi, in modalita' digitale, alla ricerca "La pianificazione strategica delle dighe nel bacino del Mekong mitiga l'impatto dell'idroelettrico sul trasporto dei sedimenti", a cura di Rafael J.P. Schmitt, Simone Bizzi, Andrea Castelletti e G.

Mathias Kondolf. "La ricerca - si legge nelle motivazioni - ha dimostrato che la pianificazione strategica delle dighe, considerando l'eterogeneita' spaziale dei processi naturali nei fiumi e gli impatti cumulativi di piu' dighe, puo' ridurre notevolmente i loro impatti sui fiumi senza compromettere la generazione di energia e la produzione di cibo. Questa scoperta e' stata ottenuta accoppiando un nuovo modello matematico per la valutazione degli impatti su larga scala delle dighe sui processi fluviali con strumenti per l'analisi decisionale multiobiettivo". La selezione e' stata condotta da una giuria presieduta dal presidente di Aspen Institute Italia Giulio Tremonti e con Domenico Giardini, Luciano Maiani, Gaetano Manfredi, Giovanni Rezza e Lucio Stanca.

Nei prossimi anni - spiega una nota di Aspen Istitute Italia - sul fiume Mekong e' previsto un forte sviluppo idroelettrico. La situazione attuale genera il 54% dell'energia idroelettrica pianificata riducendo la sabbia verso il delta del 91% rispetto ad una situazione senza dighe. Adottando un approccio strategico alla pianificazione per decidere dove costruire dighe e di che dimensione, sarebbe stato possibile produrre il 68% dell'energia pianificata riducendo il trasporto di sabbia solo del 21%. La rilevanza di questi risultati apre importanti spazi di discussione per la pianificazione delle 3.700 grandi dighe che sono in attesa di costruzione nel mondo. Per evitare effetti catastrofici per l'ambiente e per la societa' in cui viviamo e' fondamentale utilizzare strumenti di valutazione efficienti che mitighino il conflitto tra sviluppo energetico e transizione ecologica coniugando sviluppo e qualita' ambientale, minimizzando gli impatti per gli ecosistemi e massimizzando i benefici per la societa'.

Com-fro

