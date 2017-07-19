Ricerca: PoliTo, ERC Advanced Grantda da 2,5mln per gemelli digitali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 giu - Un finanziamento da 2,5mln di euro per aprire nuove frontiere nell'elettromagnetismo computazionale e rendere piu' efficienti i modelli matematici che sono alla base dei gemelli digitali utilizzati nella ricerca, nella medicina e nell'industria. E' questo l'obiettivo di TESSERHACK, il progetto del professor Francesco Andriulli del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni-DET del Politecnico di Torino, selezionato dallo European Research Council (ERC) nell'ambito degli Advanced Grant, tra i piu' prestigiosi e competitivi programmi europei dedicati alla ricerca di frontiera. L'elettromagnetismo computazionale e' alla base di numerose tecnologie che utilizziamo ogni giorno: dai dispositivi medicali ai sistemi di telecomunicazione, fino agli strumenti che permettono di progettare, simulare e testare sistemi complessi attraverso i cosiddetti gemelli digitali, modelli virtuali in grado di riprodurre il comportamento del mondo reale. Le potenziali ricadute spaziano dal neuroimaging e dalla diagnostica medica avanzata alla progettazione di sistemi elettromagnetici sempre piu' sofisticati per l'elettronica e le telecomunicazioni, fino allo sviluppo di tecnologie innovative nei settori dell'energia e dei processi industriali basate su simulazioni efficienti, test virtuali e controlli non distruttivi. 'La possibilita' di creare modelli virtuali sempre piu' accurati e' diventata fondamentale sia per la ricerca scientifica che per lo sviluppo industriale di nuove tecnologie - commenta il professor Francesco Andriulli - Con TESSERHACK vogliamo compiere un salto di qualita' nell'efficienza di questi processi, rendendo possibili in tempi e costi ridotti analisi e ricostruzioni che oggi richiederebbero anni di calcoli e risorse estremamente elevate'.

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(RADIOCOR) 27-06-26 15:20:08 (0310) 5 NNNN