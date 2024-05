Ricerca: Polimi, bando a cascata Mics da 4,8 mln a 14 universita' ed enti-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mag - Mics, Made in Italy Circolare e Sostenibile, e' il protagonista della realizzazione della Missione 4 'Istruzione e Ricerca' del Pnrr: con un totale di 125 milioni di euro ricevuti (114 milioni da fondi Pnrr e 11 milioni da privati), il Partenariato gestisce il piu' alto ammontare mai stanziato per progetti di ricerca di base nell'ambito dell'economia circolare e sostenibile. Inoltre il 40% dei fondi pubblici e' destinato al Mezzogiorno, area soggetta a un recente e significativo sviluppo tecnologico e industriale. Il primo bando a cascata, dal valore iniziale di 3 milioni, poi salito a 4.8 milioni di euro per l'ampio numero di domande presentate e della qualita' delle proposte, e' interamente dedicato alle universita' pubbliche e private ed agli organismi di ricerca. Inoltre, prevedeva la possibilita' di presentare proposte di ricerca per un valore compreso tra 150 mila e 500 mila euro. Per l'assegnazione dei fondi, una commissione di valutazione composta da rappresentanti delle 8 aree tematiche (Spoke) di MicsS, ha valutato l'inserimento delle proposte attraverso una griglia di valutazione. Il secondo bando a cascata, dal valore complessivo di 15 milioni di euro (di cui saranno annunciati a breve i beneficiari), e' rivolto alle micro, piccole, medie e grandi imprese, anche in associazione tra di loro, per sviluppare progetti di ricerca in ambito industriale con un valore compreso tra i 150 mila fino a 1 milione di euro. Sono state presentate 148 domande, attualmente in fase di valutazione. In futuro, previa verifica dei risultati, potranno essere erogate ulteriori risorse. Selezionati: Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali, Universita' degli Studi dell'Aquila, Universita' della Basilicata, Universita' della Calabria, Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Universita' degli Studi di Catania, Universita' degli Studi di Napoli Parthenope, Universita' di Parma, Universita' Politecnica delle Marche, Universita' degli Studi di Perugia, Universita' del Salento, Universita' degli Studi di Salerno, Universita' degli Studi di Sassari, Universita' degli Studi di Verona.

