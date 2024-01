Ricerca: melanoma, al Pascale somministrata la prima dose italiana del vaccino a mRna

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 gen - Si chiama Alfredo ed e' il primo paziente italiano a cui stamattina all'Istituto dei tumori Pascale di Napoli e' stato somministrato il vaccino anticancro a mRNA per la cura del melanoma. Per l'Irccs partenopeo, dove Alfredo e' seguito dallo scorso settembre dall'oncologo Paolo Ascierto, un ruolo di primo piano nella ricerca sui vaccini antitumorali. Cauto ottimismo, quello dell'oncologo primo al mondo per la cura del melanoma, visto anche che l'Italia e' stata esclusa dalla sperimentazione di fase I e II, ma anche grande entusiasmo.

"La nostra speranza e' quella di poter dare una nuova e piu' efficace opzione terapeutica a quanti piu' pazienti possibili. Ed e' per questo che oggi e' un grande giorno. Il vaccino, prodotto da Moderna - prosegue Ascierto - si basa sulla stessa tecnologia adottata per quelli contro il Covid, cioe' utilizzando mRNA sintetici progettati per 'istruire' il sistema immunitario a riconoscere specifiche proteine, chiamati 'neoantigeni', che sono espressione di mutazioni genetiche avvenute nelle cellule malate. Il suo scopo non e' quello di prevenire la malattia ma di aiutare e supportare il sistema immunitario dei pazienti a riconoscere e ad attaccare piu' efficacemente il tumore. Certo, essendo una sperimentazione a 'doppio cieco' potremmo trovarci di fronte ad una dose di placebo. Secondo protocollo, infatti, ne' il paziente ne' l'oncologo sanno cosa gli e' stato iniettato. Lo sapremo alla fine della sperimentazione".

