Ricerca: malattie rare, ok Aifa a graduatoria bando indipendente da 17,5 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - L'Agenzia italiana del farmaco, con la determina n. 816 del 15 giugno 2026, ha approvato la graduatoria del bando di ricerca indipendente sulle malattie rare per l'anno 2025, finanziato attraverso le risorse previste dal Testo unico sulle malattie rare (Legge 175/2021). Sono 19 i progetti ammessi, per un importo complessivo pari a 17.554.208 euro, destinati a sostenere studi indipendenti in un settore caratterizzato da elevato bisogno clinico e da limitate opportunita' di sviluppo terapeutico. Le malattie rare rappresentano infatti una delle principali sfide della ricerca, sia per la complessita' dei percorsi di studio sia per la difficolta' di attrarre investimenti in aree che coinvolgono un numero limitato di pazienti. 'Promuovere e sostenere la ricerca indipendente e' parte integrante della mission dell'Aifa prima Agenzia regolatoria europea ad averla inserita tra i propri obiettivi istituzionali - dichiara il Presidente Aifa Robert Nistico' -. Le malattie rare costituiscono uno degli ambiti nei quali il sostegno pubblico alla ricerca puo' fare maggiormente la differenza. Con questo finanziamento sosteniamo progetti di elevata qualita' scientifica che hanno il potenziale di ampliare le conoscenze disponibili e favorire lo sviluppo di nuove opportunita' terapeutiche per pazienti che spesso dispongono di opzioni di cura limitate o assenti'.

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