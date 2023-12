Ricerca: Governo pronto a sostenere l'impegno per ospitare Einstein Telescope

950 milioni di euro per i 9 anni previsti per la costruzione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 dic - Il Governo italiano e' pronto a sostenere l'impegno finanziario per ospitare nel nostro Paese Einstein Telescope, la grande infrastruttura di ricerca per lo studio delle onde gravitazionali che l'Italia si e' candidata a realizzare in Sardegna, nell'area di Sos Enattos, a Lula.

Il Governo ha indirizzato ad Antonio Zoccoli, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ente coordinatore della candidatura italiana per ET, una lettera con la quale conferma l'impegno, istituzionale e economico, perche' la proposta sia quella vincente in sede europea.

'La volonta' di realizzare Einstein Telescope in Italia e' stata fortemente sostenuta dal Governo. Si tratta di una scelta strategica per un Paese che vogliamo sempre piu' ambizioso', ha detto la ministra dell'Universita' e della ricerca, Anna Maria Bernini.

Nella lettera del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, inviata a Zoccoli, si certifica, tra l'altro, l'importante impegno finanziario che il Governo e' pronto ad assumere in caso di assegnazione dell'infrastruttura. Si tratta di circa 950 milioni di euro complessivi per i nove anni previsti per la costruzione (dal 2026 al 2035).

