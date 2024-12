Ricerca: Giovanna Dossena alla guida di University for Innovation (U4I)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 dic - La Fondazione University for Innovation (U4I), nata nel 2017 dalla collaborazione tra le Universita' di Bergamo, Milano-Bicocca e Pavia, ha rinnovato il proprio Consiglio di Gestione con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di ponte strategico tra ricerca accademica e mondo delle aziende. In carica per i prossimi tre anni, il nuovo Consiglio sara' presieduto da Giovanna Dossena, ordinario di economia e gestione delle imprese presso l'Universita' di Bergamo, Presidente di AVM Gestioni ed esperta di finanza aziendale e di modelli di business. 'Il rinnovato impegno e' rivolto a liberare la forza dell'innovazione, favorendo una cultura imprenditoriale che riconosce il valore della contaminazione tra discipline, saperi e persone. In questo modo, la Fondazione U4I si pone come un attore chiave nel progresso della societa' in cui viviamo', ha commentato la neo presidente di U4I. Nel corso di questi primi anni di attivita', U4I ha sviluppato 92 progetti per un valore di quasi 7mln con 8 brevetti depositati e la creazione di 1 spin-off.

com-ami

(RADIOCOR) 01-12-24 13:31:18 (0256) 5 NNNN