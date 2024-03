Ricerca: Fast, tre i finalisti italiani per il premio dei giovani inventori

A settembre in Polonia il vincitore del concorso Ue Eucycs (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mar - Uno studio sulla propulsione jet, un innovativo sistema per ridurre i rifiuti elettronici estraendone oro e rame, un progetto per tutelare il corpo umano dalle radiazioni nei viaggi spaziali.

Sono i tre progetti realizzati da studenti italiani, di Lombardia, Piemonte e Liguria, che rappresenteranno l'Italia alla finale della 35 edizione europea di Eucys 'I giovani e le scienze', il concorso europeo per talenti stem tra i 14 e i 20 anni, che si svolgera' a Katowice in Polonia (9 - 14 settembre 2024). I progetti finalisti sono stati premiati questa mattina a Milano da Massimo Gaudina, DG Ricerca e Innovazione Commissione Europea, Coordinatore New European Innovation Agenda l'on. Patrizia Toia, Vicepresidente Commissione Itre, Parlamento Europeo.

'In un mondo in cui sembra vincere il dissidio, la guerra, i conflitti, noi, con questo concorso, possiamo ribadire i Valori della Cooperazione, del Dialogo. In prossimita' delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 vogliamo ribadire il motto che l'importante sia partecipare e non vincere perche' gia' cosi' si puo' entrare a far parte di una comunita' europea e internazionale di giovani ricercatori, che rappresentano un'Italia e una Unione europea positive ed attive', dice Rinaldo Psaro, presidente Fast, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, che organizza la selezione italiana per la Commissione europea DG Ricerca.

