Ricerca: Draghi, determinati a colmare il divario con altri Paesi

Nobel a Parisi ci ha fatto pensare alle nostre potenzialita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 ott - "Il professor Parisi (Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, ndr) ha ragione: il finanziamento della ricerca, quella di base in particolare, e' inferiore di gran lunga ad altri Paesi intorno a noi: l'orientamento e la determinazione del Governo e' colmare il divario, per quanto possibile, aumenteranno i fondi per la ricerca di base e anche per quella applicata".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo la prima cabina di regia sul Recovery Plan, dedicata appunto a istruzione e ricerca. "Questo straordinario evento del professor Parisi che viene insignito del Nobel - ha spiegato Draghi - ci ha fatto anche pensare alle nostre potenzialita' nel campo della ricerca e della scienza. Istruzione e ricerca sono determinanti per il nostro Paese, per la crescita dell'economia ma anche per il benessere dei giovani, che non devono andarsi a trovare un destino fuori. Trovo che sia utile andare fuori - ha precisato - ma con la consapevolezza che si puo' portare tutto dentro, non con la certezza che non si puo' piu' tornare".

