Ricerca: dal Mur 78,6 milioni alla Lombardia per 59 progetti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Sono in arrivo 78,6 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Lombardia, che si sono aggiudicate 59 progetti nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3), un'iniziativa del Ministero dell'Universita' e della Ricerca (Mur) che finanzia progetti di ricerca fondamentale ad alto potenziale scientifico. Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base piu' innovativa. A livello nazionale, il ministero ha esaminato piu' di 5.000 proposte, selezionandone 326 per un investimento complessivo superiore a 432 milioni.

Per la Lombardia, lo stanziamento di 78.653.636 di euro, si legge nella nota, riguarda iniziative riconducibili ai tre macrosettori disciplinari previsti dal bando: Life Sciences (oltre 44,8 mln), Physical Sciences and Engineering (circa 11,9 mln), e Social Sciences and Humanities (21,9 mln).

"La ricerca e' un motore potente di crescita e sviluppo", ha detto il Ministro dell'Universita' e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "Con la legge di Bilancio - ha aggiunto - garantiamo finalmente continuita' e stabilita' ai finanziamenti, dentro una visione che guarda all'Europa e alla cooperazione internazionale". Il nuovo Fondo unico per la ricerca 'offre certezze ai ricercatori', con una dotazione nel 2025 di 460 milioni, a cui si aggiungono 150 milioni destinati ai Prin, ora bandi annuali con dotazione minima garantita, ha spiegato la ministra. Per il prossimo biennio il ministero ha previsto la quarta edizione del bando FIS con una dotazione finanziaria che 'rafforzera' ulteriormente l'impegno a sostegno della ricerca di base'.

