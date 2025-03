Ricerca: da Lombardia e Piemonte i giovani finalisti italiani a eucys

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Una soluzione per il recupero sostenibile di proteine dal fogliame di scarto; un sistema robotico per terapie probiotiche personalizzate per le persone con Alzheimer; una innovativa ed economica rete di CubeSat per il monitoraggio in tempo reale dei disastri ambientali. Sono i tre migliori progetti realizzati da studenti lombardi e piemontesi che rappresenteranno l'Italia alla finale europea del concorso eucys "I giovani e le scienze" a settembre 2025 in Lettonia a Riga. L'appuntamento della Direzione generale Ricerca della Commissione europea per i giovani Archimede di domani premia gli studenti di eta' compresa tra i 14 e i 20 anni e molte delle soluzioni innovative ottengono il brevetto. Tra gli altri progetti, due studenti di Mantova che hanno ideato un sistema automatizzato per proteggere i pannelli solari dalla grandine; due studenti di Novara che hanno ideato dei nanosensori per salvare le risaie dal cadmio.

